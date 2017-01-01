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İBB Gençlik Meclisi, yerel gençlik çalışmaları için destek programı açmayı planlıyor
İBB Gençlik Meclisi, yerel gençlik çalışmaları için destek programı açmayı planlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında ortaya koyduğu vizyon ve misyona bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde şu ana kadar 900’ü aşkın etkinlik gerçekleştiren İBB Gençlik Meclisi, yerel gençlik çalışmalarına sağlayacağı destekle etki alanını daha da derinleştirecek.
İstanbul’da yaşayan gençlerin kendi mahallelerinde yapmış oldukları ve yapacakları çalışmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi için İBB Gençlik Meclisi tarafından Destek Programı açılması planlanıyor. Destek programının amacı, İstanbul’da yaşayan ve herhangi bir STK’da yer almayan gençlerin sosyal aktivitelere ve belediye hizmetlerine dâhil edilmesi.
Destek Programı kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde muhtarlarla değerlendirme toplantıları yapılması, toplantıların sonucuna ve bölgelere göre çalışma programlarının çıkarılması amaçlanıyor. Çıkan sonuçlara göre İstanbul Yerel Gençlik Kalkınma Stratejisi belirlenecek. Belirlenen stratejinin ardından yerel kurslar, eğitim programları, gezi ve gelişim programlarının açılması öngörülüyor.
İlk aşamada muhtarlıkların organizasyonu ile yapılması planlanan faaliyetler şunlar:
– Geziler
– Eğitimler
– Tanıtım Programları
– Yapılan Etkinliklerin Duyurusu
– Mahallelerdeki Gençlerin Sosyal Çalışmalarda Aktif Hale Getirilmesi İçin Strateji Belgesi Hazırlanması

📆 31 Aralık 2016 Cumartesi 23:46   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   100 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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