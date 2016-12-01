HKP’liler Kartal’da MHP ve Ak Partiye niye yüklendi!

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü tarafından Kartal Meydanında 25 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen mitingde “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek! Kahrolsun AB-D Emperyalizmi! Yaşasın Sosyalizm! Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız! Gibi sloganlar atıldı.

HKP’lilerin, Neyzen Tevfik Meydan’ından başlayan yürüyüş Kartal Meydan’ında yapılan basın açıklaması ile devam etti. Parti adına basın açıklamasını Kartal İlçe Yöneticisi Safiye Arslan gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında,

“Ülkemizde yaşanan katliamlarının, işsizlik ve pahalılık cehenneminin sorumlusu ABD-AB emperyalistleri ve onların işbirlikçileri olduğu dile getirildi. Bu katliamlarının amacının ise ülkemizi Yeni Sevr bataklığı olan BOP’a sürüklemek olduğu söylendi.

Eylemimizde, Beşiktaş ve Kayseri’de patlayan BOP bombalarına, bundan 38 yıl önce gerçekleşen Maraş Katliamına, 19 Aralık Cezaevleri Katliamlarına ve Aladağ Katliamına dikkat çekildi.

Eylemimiz boyunca “Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!”, “Kahrolsun MİT-CIA-Kontrgerilla”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol!”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!” sloganları atıldı. Eylemimize halkımızın ilgisi oldukça yoğundu.

Bu düzeninin böyle gitmeyeceğini ve bu acıların sorumlusu olan Emperyalistlerden ve onların işbirlikçilerinden hesap sorulacağı bir kez daha haykırıldı. Biz Halkın Kurtuluş Partililer olarak pahalılık cehennemine ve katliamlara son vereceğiz.

Parababaları düzeni: katliam, açlık ve yoksulluk demektir!

Parababaları’nın yönettiği ülkemizde 10 yıllardır katliamlar oluyor. Ülkemizde 2016 yılı içerisinde 27 tane bomba patladı. Bu saldırılar sonucunda 300’ün üzerinde insanımız hayatını kaybetti ve 1500’e yakın insanımız yaralandı. Katliamların sorumlusu namussuz parababaları düzenidir. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan Beşiktaş ve Kayseri katliamlarında 50’nin üzerinde insanımız yaşamını yitirdi. Bu katliamları yapan piyonlar değişmektedir ve bu acıların sebebi emperyalistlerin ülkemiz ve Ortadoğu üzerindeki hainane planlarıdır. ABD ve AB Emperyalistleri bu planlarını, Meclisteki Amerikancı 4 Partiyi PKK’yi, IŞİD’i, PYD’yi, YPG’yi, TAK’ı kullanarak gerçekleştiriyor. Emperyalistler bu piyonları kullanarak amaçları BOP’u hayata geçirmek istiyorlar. Yani Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi, ülkemizin Yeni Sevr bataklığa sürüklenmesi ve üç parçaya bölünmesini amaçlıyorlar. Bu düzende insanlar sadece bombalardan, saldırılardan dolayı hayatını kaybetmiyor. Açlık ve sefalet de insanları ölüme mahkum ediyor. Evlerine bir tane ekmek götürmek için, canları pahasına ve güvencesiz bir şekilde köle gibi çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu katliamların, acıların isimleri maalesef saymakla bitmiyor.

Bundan 38 yıl önce, 24 Aralık 1978’de, insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından biri yaşandı. Ortaçağcı gericiler, Kontrgerilla’nın suç örgütü MHP ve CIA tarafından planlı bir şekilde yapılan Maraş Katliamı: hunharca yapılan bu katliamda genç-yaşlı, çoluk-çocuk demeden yediden yetmişe 150’ye yakın insanımız canice katledildi. İşte onun içindir ki Maraş Katliamı bir insanlık suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar ne affedilir, ne de unutulur. İnsanlıktan nasibini almamış bu güruh tarafından emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirildi Maraş Katliamı. 38 yıl önce Maraş’ta yaşanan katliamı gerçekleştirenlerle, AKP’giller arasındaki tek fark, aradan geçen 38 yıldır.

Parababaları düzeninin gerçekleştirdiği katliamlarından bir tanesi de 19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde aynı anda gerçekleştirilen ve adına “Hayata Dönüş Operasyonu” denilen Cezaevleri Katliamı’dır.

Parababaları düzeni devrimcileri F-tipi hücre

Bir işçinin, aldığı Asgari Ücret ile evini bir ay geçindirmesi bir yana, aldığı o para 1 gün içerisinde tükeniyor. Ve ay boyunca borç içinde yaşamaya mahkum kalıyor işçi. TÜRK-İŞ Araştırmasının 2016 Kasım ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.416,83 TL’dir. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 4.615,10 TL olmuştur. Bu araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin insanca yaşaması için şu anda aldığı asgari ücretin yaklaşık 4 katı bir ücret alması gerekiyor. Ama bu namussuz düzende insanlar köle yerine konulduğu için bu mümkün olmuyor. Parababaları kendi ceplerini doldurmaya gelince hiçbir durumdan sakınmıyorlar. İşçilerin iş güvenliği için harcanması gereken paraları bile kendi kasalarına atıyorlar. İnsanları bile bile ölüme sürüklüyorlar.

Parababaları düzeninin temsilcisi olan burjuva siyasetçileri kendi maaşlarına durmadan zamlar yapıyorlar. Bu gibi kararları anında alıp yürürlüğe sokuyorlar. Ve bunu yaparken öyle ufak tefek zamlar yapmıyorlar. Yaptıkları zamlar bir işçinin aldığı asgari ücretin en az 5 katı oluyor. Bu namussuzlar bir de utanmadan ekranlara çıkıp insanlara layık gördükleri sefalet ücreti ile yetinmelerini söylüyorlar. Yani halkımızla dalga geçiyorlar.

Ülkenin ekonomik olarak büyüdüğünü söyleyip duruyorlar. Ama bu büyüme nedense hiçbir zaman bizlere yansımıyor. Halkın cebine giren para artmadığı gibi her geçen gün bu paranın pazardaki alım gücüde düşüyor. İşte son süreçte Türk Lirası’nın dolar karşısındaki çöküntüsü her gün gözler önüne serilmekte. Parababaları düzeninin meclisteki temsilcisi durumundaki 4 Amerikancı partiden biri olan AKP’giller Türk Lirası’nın değerini arttırmak için insanlara dolarlarınızı bozdurun diyorlar. Ama insanların ekmek alacak paraları bile yokken bunlar hangi dolarlardan bahsediyorlar. İnsanları aptal yerine koymaya kalkıyorlar.

Ama bu düzen böyle sürüp gitmez. Bu pahalılık cehennemine ve katliamlara son verecek olan yine bizleriz. Bu namussuz parababaları düzeninden ve onların temsilcilerinden medet ummak ölü gözünden yaş beklemeye benzer. İnsanın insanca yaşayacağı bir düzen ancak ve ancak halkın iktidarı ile var olacaktır. Halkın İktidarı ise Halkın Kurtuluş Partisiyle gerçekleşecektir.

İşte bu yüzden halkımızı bu karanlık günlerden kurtulmak için Halkın Kurtuluş Partisi saflarında, mücadeleye çağırıyoruz” dedi.