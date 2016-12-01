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EYOF 2017 tanıtım standına İstiklal caddesinde yoğun ilgi
EYOF 2017 tanıtım standına İstiklal caddesinde yoğun ilgi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm TIR’ı, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde mola verdi. Taksim’deki Galatasaray Lisesi önünde kurulan Kar Küresi İstanbul’a farklı bir hava kazandırdı.

“İstanbul’a kar geldi” diyen vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm TIR’ında turizm materyallerini inceledi, semaver çayı eşliğinde kadayıf dolması tatlısını keşfetti. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İstanbul’daki Erzurum derneklerinin yetkilileriyle birlikte Turizm TIR’ında vatandaşlara dadaşlar diyarını anlattı.

Semaverin başına geçen AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İstanbullulara çay ve tatlı da ikram etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Turizm TIR’ı Konya, Antalya, İzmir, Kocaeli, Bursa ve İstanbul’da Ejder3200 Dünya Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum’un tarihi ve turistik yerleri, EYOF 2017 ile kentin turizm figürlerini tanıttı.

Kar Küresi ile çıkılan Anadolu turunda 6 kentte on binlerce kadayıf dolması tatlısı dağıtıldı, kıtlama şekerle çay ikram edildi. İstanbul’un Üsküdar ilçesinden sonra Beyoğlu’na geçen Turizm TIR’ı metropol kentte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

📆 26 Aralık 2016 Pazartesi 18:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   54 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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