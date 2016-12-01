Uçan Kütüphane Sultanbeyli’de açıldı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye sığınan çocuklar ile Türkiye’deki çocukların kaynaşmasını sağlayarak, çeşitli etkinlikler yapabilme fırsatı veren “Uçan Kütüphane” Sultanbeyli’ye kondu.

Sultanbeyli Belediyesi; Goethe Ensititüsü, Yuva Vakfı ve Mülteciler Derneği ile birlikte yeni bir çalışmaya imza attı. Mülteci çocukların Türk çocuklarla kaynaşmasını amaçlayan çalışma kapsamında Mülteciler Toplum Merkezi bahçesine kütüphane konuldu. İki ay boyunca toplum merkezi bahçesinde kalacak olan kütüphane ardından kent meydanında hizmet verecek. Uçan Kütüphane hedef gruba yönelik seçilmiş tematik filmler ile sinema dünyası ile buluşturmayı amaçlıyor. Mobil Kütüphane eğitimde sınırlı durumlar ile mücadele ederek, erişilebilir ortamlar yaratıyor. Suriye ve Türk edebiyatından masalların ve halk öykülerinin çocuklara tanıtılmasını ve eğlenceli bir şekilde sunulmasını hedefleyen proje, anlatı ve iletişim becerilerini destekleyen kukla atölyeleri çalışmasını çocuklara sunuyor.

“Küresel güçlerin oyunları kardeş kardeşe yaşadığımız coğrafyayı kan gölüne çevirdi”

Projenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Uçan Kütüphane’nin Sultanbeyli’ye konduğunu ifade ederek, “Goethe Enstitüsü’ne, Yuva Derneği’ne ve Mülteciler Derneğimize bu hizmetleri için teşekkür ediyorum. Mülteci kardeşlerimiz ülkemizde misafir olmaya başladıktan sonra, STK’larımızın desteğiyle Mülteci Derneğini kurduk. Mültecilerle ilgili hangi çalışma olursa olsun artık ilk akla Sultanbeyli geliyor. Bundan dolayı arkadaşlarımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün dünyanın Suriye’de yaşanan insanlık dramına sessiz kaldığını ifade eden Başkan Keskin, “Dünya adeta Suriye’ye gözlerini kapadı. Ama biz kapatmadık ve kapatmayacağız. Necip Milletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız mazlumların yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Bugün küresel güçlerin oyunları kardeş kardeşe yaşadığımız coğrafyayı kan gölüne çevirdi. Bazı devletler o coğrafyada hakimiyetlerini, bazıları ise mezheplerini yayma derdindeler. Ama Türkiye meseleye insani olarak bakmaktadır” şeklinde konuştu. Uçan Kütüphane’nin mültecilere ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Keskin, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin açılışına katılan Alman Kültür Merkezi Proje Koordinatörü Tijen Togay da yaptığı konuşmada kütüphanenin Sultanbeyli’de olabilmesi için büyük emekler verildiğine dikkat çekti. Sultanbeyli Belediyesine ve Yuva Derneği’ne katkıları için teşekkür eden Togay, “Uçan Kütüphane İstanbul’a kondu. Bu kütüphane Alman Dış İşleri Bakanlığı’nın fonları sayesinde burada. Kütüphanede yalnızca kitap yok. İçinde eğlence de var. O yüzden siz çocuklara çağrım kütüphaneyi bol bol ziyaret edin” ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Yuva Derneği direktörü Erdem Vardar da yaptığı konuşmada derneğin faaliyetlerinden bahsederek, “Gaziantep, Hatay, Konya ve şimdi de İstanbul’dayız. Suriyeli çocukların Türk çocuklarla kaynaşması çok önemsiyoruz. Uçan Kütüphane’nin hem kaynaşma hem eğitim yeri olmasını umuyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı konuşmada 15 Aralık itibariyle göreve başladığını ve ilçede ilk programı olduğunu ifade ederek, “Sultanbeyli Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Tüm proje ortaklarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Uçan Kütüphane açılışına katılan İstanbul Milletvekili ve Sultanbeyli Koordinatörü Mihrimah Belma Satır da yaptığı konuşmada, “Yaşadığınız zor günlerden sonra ülkemize sığındınız. Bizlerde size kalbimizi, soframızı, gönlümüzü açtık. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla sizlere ülkemizde imkanlar sunduk. Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi bir ilke imza attılar ve sizlere bu alanı tahsis ettiler. Belediyemizle birlikte ortak hareket eden çalışma yapan kuruluşlar teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerle STK çalışmasının güzel bir örneğini burada görüyoruz” dedi.

Daha sonra açılışa katılanlar Mülteciler Toplum Merkezi’ni gezdiler ve yetkililerden bilgiler aldılar.