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Başkan Kılıç Erdoğan’la açılışta biraraya geldi
Başkan Kılıç Erdoğan’la açılışta biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de SGK Şehit Erol Olçok Kampüsü’nü açtı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da protokolde hazır bulunduğu açılışta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kompleksin, Türkiye’ye, İstanbul’a ve buradan hizmet alacak ilçelere hayırlı olmasını diledi.
SGK Maltepe Erol Olçok Kampüsü’nün açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, kompleksin, Türkiye’ye, İstanbul’a ve buradan hizmet alacak ilçelere hayırlı olmasını diledi. Açılışta hazır bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kampüsün açılış kurdelasını kesmesi için sahneye davet edildi.
MALTEPE’Yİ KONUŞTULAR
“İstanbul’un 5 ilçesine hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Şehidi Erol Olçok SGK Hizmet Binası Maltepemize ve İstanbulumuza hayırlı olsun” diyen Başkan Kılıç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştan sonra bir istişare görüşmesi gerçekleştirdi. Maltepe’yi ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nı ilgilendiren önemli projelerin değerlendirildiği görüşmede, halkın çıkarları doğrultusunda gerekli özenin gösterileceğine vurgu yapıldı.

📆 26 Aralık 2016 Pazartesi 18:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   58 kez okundu

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