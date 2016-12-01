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Başkan Apaydın, fırsat buldukça antrenmanları takip ediyor
Başkan Apaydın, fırsat buldukça antrenmanları takip ediyor

İkinci yarı hazırlıklarına Cuma günü yaptığı antrenmanla başlayan Kartalspor günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık on beş gün önce gerçekleştirilen Olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve ilk günden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, tüm yoğunlu arasında fırsat buldukça antrenmanları takip ediyor.

Bu pazar saat 10:00’da gerçekleştirilen antrenmanı ziyarete gidenKartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, bir süre antrenmanı takip ederken teknik direktörümüz Önder Deniz Kolgu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

📆 26 Aralık 2016 Pazartesi 18:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   57 kez okundu

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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