Başkan Apaydın, fırsat buldukça antrenmanları takip ediyor

İkinci yarı hazırlıklarına Cuma günü yaptığı antrenmanla başlayan Kartalspor günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yaklaşık on beş gün önce gerçekleştirilen Olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve ilk günden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Kartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, tüm yoğunlu arasında fırsat buldukça antrenmanları takip ediyor.

Bu pazar saat 10:00’da gerçekleştirilen antrenmanı ziyarete gidenKartalspor Kulüp Başkanı Ali Apaydın, bir süre antrenmanı takip ederken teknik direktörümüz Önder Deniz Kolgu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.