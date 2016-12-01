Türk karatesi adına muhteşem bir hafta oldu

Antalya’da düzenlenen 2017 Yılı Hakem ve Antrenör Gelişim Vize Semineri, eğitim ve sınavların ardından sona erdi.

2017 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev almak isteyen hakemlerle antrenörlerin katıldığı Hakem ve Antrenör Gelişim Vize Semineri Antalya Belek’te tamamlandı.

22-25 Aralık tarihlerinde Alva Donna Hotel’de düzenlenen seminer programında katada 125, kumitede ise 275 hakem 2017 yılı vizesi alabilmek için sınava girdi. Program dahilinde 450 antrenör de Türk ve dünya karatesinin önemli isimlerinden eğitim aldı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen organizasyon hakkında konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan Türk karatesi adına muhteşem bir haftayı geride bıraktıklarını aktardı. Önemli isimlerin Antalya’da eğitim verdiğini belirten Başkan Esat Delihasan, “Dünya karatesinde saygın bir yere sahip olan 9. Dan Sensei Sadashige Kato ile Türk karatesinin değerli hocaları 8. Dan Sensei Atilla Çeliktürk ve 6. Dan Sensei Ali Koca, antrenörlerimize bilgi ve tecrübelerini aktardı. Seminer için Antalya’ya gelen tüm antrenörlere kariyerlerinde başarılar diliyor, edindikleri bilgileri en iyi şekilde sporcularına aktaracaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Hakemlerin performansları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Esat Delihasan, “Hakemlerimize olan güvenimiz bir kat daha arttı. Genel ortalamada çok yüksek bir başarı oranı yakaladık. Bu Türk karatesi adına gurur verici bir olaydır.” açıklamalarında bulundu.

Olimpiyat sürecinde her kesime iş düştüğünün altını çizen Başkan Esat Delihasan, “Hakemlerin müsabakaları doğru yönetmeleri, ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek sporcuların belirlenmesinde etkili olacaktır. Bu anlamda hakemlerimize büyük yük düşüyor. Sınavlarda başarı elde eden tüm hakemlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.