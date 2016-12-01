Uzmanlar Kartal’da kadınlara seslendi, Sezeryandan uzak durun!

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen, “Kadınca Söyleşi” programında konuşan Canan Karatay, insanların endüstri firmaları tarafından dolandırıldığını söylerken Prof. Dr. Hilal Mocan ise kadınlara sezaryen doğumdan kaçınma çağrısı yaptı.

Kartal Belediyesi, tarafından düzenlenen “Kadınca Söyleşi” programına konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü Canan Karatay, bitkilerle tedavi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli ismi Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş , Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, Prof. Dr. Hilal Mocan, Suna Dumankaya ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Kartallıları merak ettiği bir çok konuda bilgilendirdi.

Kartal Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel’in yanı sıra birim müdürleri ve çok sayıda meclis üyesi katıldı. Vatandaşların düzenlenen panele ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

“BEN BİR KERE DOLANDIRILDIM, SİZLER HER DAİM DOLANDIRILIYORSUNUZ”

Programda söz alan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda önemli bir noktaya dikkat çekti. İnsanların endüstri firmaları tarafından dolandırıldığını söyleyen Canan Karatay, “Doğru beslenmiyoruz. Ben 2013 yılında 70 yaşımda bir kere dolandırıldım. Ama sizler her daim dolandırılıyorsunuz. Onun için bir kere endüstrinin size ve çocuklarınıza sunduğu en lezzetli denilen yiyeceklerin hiç biri hakiki besin değil. Fabrikanın ürettiği hiçbir şey doğanın ürettiği bir şeyle eşit olamaz. Buna ilaç da dahil, her türlü besin de dahil. Fabrikada üretilen pakete giren ambalaj yapılan her türlü besinin içinde vücudumuzun ihtiyacı olan gerekli hiçbir ana öğün yok. Hakiki protein, sağlıklı yağ ve sağlıklı karbonhidrat yok. Hepsi tatlandırıcılarla katkılı kimyasallarla hepimizi oltaya getirmekle programlanmış. Fabrikalar bizim çocuklarımızın, hamilelerimizin sağlığını düşünmek için kurulmamıştır. Sanki halkımızın ve bizim sağlığımızı düşünüyorlarmış gibi algı yaratılıyor. Herkes 1960’lardan beri endüstri için kendi sağlığından oluyor” dedi.

“SEZERYANDAN UZAK DURMAK GEREKİYOR”

Kadınlara normal yolla doğum yapmalarını sezaryenle doğumdan uzak durmaları gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hilal Mocan “Anne gebelik sürecinde bebeğini besliyor. Doğum bizim için çok önemli. Doğumun mutlaka normal bir doğum olmasını istiyoruz. Bebek annenin vajinal kanalından doğarsa daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine kavuşuyor. Yurt dışında yapılan çalışmalarda sezaryenle doğan çocukların ağızlarına annenin vajinal sürüntüsü sürüldüğünde bağışıklıkta daha etkili yöntem olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Bitkilerle tedavi konusunda Türkiye’nin en tecrübeli ismi Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Biz zaten ilaçsız yaşamayı ispatladık. İnsanoğlu 200 bin yıl boyunca ilaçlara ihtiyacı olmadan da yaşanabileceğini gösterdi. Asıl kendisini ispat edememiş olan ilaçlı yaşamdır” dedi.

Herkese kendi fizyolojik özelliklerine göre diyet listesi hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Dr. Nilay Keçeci, “Herkesin belli bir boyu, yaşı belli bir genetik özellikleri var. Bunlara uygun diyet reçeteleri yazılması lazım. Herkes aynı tip diyet reçetesini kullanamaz. Herkesin aynı tip reçeteyi kullanması bizim için olası değil. Herkese kendi fiziksel özelliklerine göre diyet listesinin yazılması lazım. Biz kişiye özel diyet listesinin uygulanmasını öneriyoruz” diye konuştu. Programın devamında alanında uzman doktorlar vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt verdi.

KARTAL ORGANİK PAZAR’A ÖVGÜ

Söyleyişinin sonunda ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel panelistlere çiçek takdim ederek teşekkür etti. Yüksel, yaptığı konuşmada Kartal Belediyesi ailesi olarak sağlıklı yaşama verdikleri önemin altını çizdi. Yüksel, tüm katılımcıları, Kartal’da sağlıklı bir yaşam sürülmesi için oluşturulan ‘Organik Pazar’a davet ederken, bu esnada ünlü profesörün Kartal Belediyesi tarafından kurulan Organik Pazar’dan Prof. Dr. Nilay Keçici ise övgüyle bahsetti. Programın sonunda Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezer katılımcıların sorularını yanıtladı.