Ahmet Şimşek Koleji
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TEOG sınavlarına yarışarak hazırlanıyorlar
TEOG sınavlarına yarışarak hazırlanıyorlar

Ahmet Şimşek Koleji 7. Sınıf öğrencileri arasında İngilizce-Almanca Genel Kültür ve Kelime Bilgisini Ölçme Yarışması yapıldı. TEOG sınavlarının hedeflendiği yarışmayı 7/A sınıfı kazandı.
Ahmet Şimşek Koleji Ortaokul Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği yarışmanın sunuculuğunu İngilizce öğretmenleri Orçun Ersoy ve Nilay Verişoğlu yaptı. Ellerindeki pankartlarla takımlarını çılgınca destekleyen taraftarların ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüleyen öğrencilerin renk kattığı yarışma yıllarca unutulamayacak.
“Öğretmenleri gururlandırdılar.”
Yabancı Dil yarışlarındaki amacın öğrencileri TEOG sınavlarına hazırlamak olduğunu, eğlence ve motivasyona yönelik yarışmaların olumlu sonuçlarının ilerleyen günlerde daha iyi görüleceğini belirten İngilizce Bölüm Başkanı Tuğçe Aşık, “Yarışmamız 6 bölümden oluştu ve öğrencilerimiz çok eğlendi. Yarışmamızın ilk iki bölümünde çeviri yer aldı ve yarışmacılardan videolardaki soruları otuz saniye içerisinde cevaplandırmaları istendi. Üçüncü bölüm, karışık harflerin verilerek anlamlı kelimelerin istendiği bölüm (Unscramble) oldu. Dördüncü ve beşinci bölümlerde Almanca’dan İngilizce’ye, İngilizce’den Almanca’ya çeviri yer aldı. Bu bölümde, Almanca öğretmeni Mesut Özgirçek tarafından hazırlanan videolar izleyicilerin ilgisini çekti. Altıncı bölümde ise dünyanın değişik yerlerinden genel kültür soruları soruldu.


7/A Sınıfının açık ara kazandığı yarışmayı, yarışmacıların hiçbir yanlış yapmadan kazanması tüm öğretmenleri gururlandırdı.” dedi.
7. Sınıflar İngilizce Koordinatörü Orçun Ersoy ise, eğlenceli yarışmanın rekabet ortamında geçtiğini ve keyifle izlendiğini söyledi.
Kazanan öğrencilerin madalyayla ödüllendirildiği, ayrıca tüm katılımcıların sertifika aldığı yarışmanın ödüllerini Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli, Ortaokul Müdür Yardımcısı Esin Aydemir ve İngilizce Bölüm Başkanı Tuğçe Aşık verdi. Öğrenciler, daha sonra belirlenecek bir tarihte geziyle de ödüllendirilecek.

📆 24 Aralık 2016 Cumartesi 01:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   82 kez okundu

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2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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