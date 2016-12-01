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Yakacık Balkanlar Koleji Satrançta iddialı
Yakacık Balkanlar Koleji Satrançta iddialı

Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı Satranç Turnuvasını  5 Kupa ve 8 Madalya ile Tamamladı

 

17 -18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul yaş grupları finali ve özel bir turnuvada 12 öğrenci mücadele etti. İki günlük müsabakalar  sonucunda  sporcular bireysel müsabakalarda 4 kupa ve 8 madalya, takım içi müsabakada ise 1 kupa kazandılar. Derece yapan öğrenciler:

1.Yağız Çınar AKIN – 11 yaş genel İstanbul ikincisi

2.Aydan ÇELİK – Yıldız kızlar ikincisi

3.Çağatay AYDOĞDU – Yıldızlar genel üçüncüsü

4.Güneş YILDIZ– Yıldız kızlar üçüncüsü

5.Tuna PAÇ, Çağatay AYDOĞDU, Güneş YILDIZ, Aydan ÇELİK – Yıldızlar takım ikincisi.

 

Öğrencilere, müsabakalar da Satranç Öğretmen Cengiz TOPEL rehberlik etti.

📆 24 Aralık 2016 Cumartesi 01:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   152 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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