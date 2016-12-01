Yakacık Balkanlar Koleji Satrançta iddialı

Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı Satranç Turnuvasını 5 Kupa ve 8 Madalya ile Tamamladı

17 -18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul yaş grupları finali ve özel bir turnuvada 12 öğrenci mücadele etti. İki günlük müsabakalar sonucunda sporcular bireysel müsabakalarda 4 kupa ve 8 madalya, takım içi müsabakada ise 1 kupa kazandılar. Derece yapan öğrenciler:

1.Yağız Çınar AKIN – 11 yaş genel İstanbul ikincisi

2.Aydan ÇELİK – Yıldız kızlar ikincisi

3.Çağatay AYDOĞDU – Yıldızlar genel üçüncüsü

4.Güneş YILDIZ– Yıldız kızlar üçüncüsü

5.Tuna PAÇ, Çağatay AYDOĞDU, Güneş YILDIZ, Aydan ÇELİK – Yıldızlar takım ikincisi.

Öğrencilere, müsabakalar da Satranç Öğretmen Cengiz TOPEL rehberlik etti.