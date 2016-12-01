Yakacık Balkanlar Koleji Satrançta iddialı

Yakacık Balkanlar Koleji Satranç Takımı Satranç Turnuvasını 5 Kupa ve 8 Madalya ile Tamamladı
17 -18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul yaş grupları finali ve özel bir turnuvada 12 öğrenci mücadele etti. İki günlük müsabakalar sonucunda sporcular bireysel müsabakalarda 4 kupa ve 8 madalya, takım içi müsabakada ise 1 kupa kazandılar. Derece yapan öğrenciler:
1.Yağız Çınar AKIN – 11 yaş genel İstanbul ikincisi
2.Aydan ÇELİK – Yıldız kızlar ikincisi
3.Çağatay AYDOĞDU – Yıldızlar genel üçüncüsü
4.Güneş YILDIZ– Yıldız kızlar üçüncüsü
5.Tuna PAÇ, Çağatay AYDOĞDU, Güneş YILDIZ, Aydan ÇELİK – Yıldızlar takım ikincisi.
Öğrencilere, müsabakalar da Satranç Öğretmen Cengiz TOPEL rehberlik etti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld.
|18
|11
|6
|1
|27
|8
|+19
|39
|2017-18 2. Lig
|2
|Kocaelispor
|18
|8
|7
|3
|32
|19
|+13
|31
|Play-off
|3
|Altay
|18
|8
|6
|4
|29
|18
|+11
|30
|4
|Çorum Bld.
|18
|8
|5
|5
|29
|18
|+11
|29
|5
|Van Bş. Bld.
|18
|7
|8
|3
|18
|18
|0
|29
|6
|Gölcükspor
|18
|6
|7
|5
|24
|22
|+2
|25
|7
|Kızılcabölükspor
|18
|6
|7
|5
|21
|19
|+2
|25
|8
|24 Erzincanspor
|18
|6
|7
|5
|17
|15
|+2
|25
|9
|Erzin Bld.
|18
|6
|6
|6
|21
|24
|−3
|24
|10
|Tekirdağspor
|18
|6
|6
|6
|17
|22
|−5
|24
|11
|Bayburt GÖİ
|18
|5
|8
|5
|17
|15
|+2
|23
|12
|Ankara Demirspor
|18
|5
|8
|5
|22
|21
|+1
|23
|13
|Karacabey Birlikspor
|18
|5
|5
|8
|33
|33
|0
|20
|14
|Cizrespor
|18
|4
|8
|6
|16
|25
|−9
|20
|15
|Kartalspor
|18
|5
|4
|9
|18
|24
|−6
|19
|16
|Beylerbeyi
|18
|4
|5
|9
|20
|27
|−7
|17
|2017-18 BAL
|17
|Manavgatspor
|18
|3
|8
|7
|14
|26
|−12
|17
|18
|Kütahyaspor
|18
|4
|5
|9
|21
|34
|−13
|17
|19
|Kozan Bld.
|18
|3
|6
|9
|19
|27
|−8
|15
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