Yelkenci, niyetimizin halisliği en büyük gücümüzdür!

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No’lu Şube her ay düzenlediği Yönetici Okulu seminerlerinde bu ay İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCİ’yi ağırladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şube Başkanı Talat YAVUZ, ülke olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ülkemizden ve mazlum coğrafyalardan her gün üzücü haberler geliyor. Sınırların yeniden çizilmeye çalışıldığı bu coğrafyada, ülkemiz üzerine oyunlar oynamaya çalışanların karşısındayız. Yaptığımız basın açıklamaları ve yürüyüşlerle ülkemizde yaşanan terör olaylarına karşı tepkimizi gösterirken, geçtiğimiz günlerde Suriye sınırına yaptığımız yürüyüşle de mazlum ve mağdur Halepli kardeşlerimize desteğimizi gösterdik, dedi.

Eğitim alanında son 3 yılda değişimler yaşandığını belirten YAVUZ, bu değişim sürecini hep birlikte yönetmeye ve yürütmeye çalışıyoruz. Bu alanda ülkemizin geleceğine sahip çıkmak ve üzerimize düşeni layıkıyla yapmak adına, şube alanımızda 3 yıldır bu tarz programlar yapıyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesilleri yetiştirecek eğitim neferlerine hizmet etme gayretindeyiz, diyerek sözlerini noktaladı.

Mücadeleye devam edeceğiz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladıktan kısa bir süre sonra 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ömer Faruk YELKENCİ, şuan büyük bir savaşın içerisindeyiz. Bir tarihçi olarak söylüyorum; 19 ve 20. Yüzyıllarda dünyaya karşı nasıl bir savaş verdiysek bugünde aynı savaşı veriyoruz. Bu savaşın sonu ölümde olsa esaretten daha değerlidir. Bir mücadele içindeyiz ve bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Niyetimizin halisliği en büyük gücümüzdür. 15 Temmuz en çok İstanbul’u vurmuştur. En fazla ihraç edilen personel ve kapatılan kurum İstanbul’da olmuştur. Ama buna rağmen tüm personelimiz özveriyle çalışarak bu oluşan açığın kapanması için gerekli gayreti göstermişlerdir, dedi

Böylesine sıkıntılı bir ortamda bir taraftan da eğitim çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz diyerek sözlerine devam eden YELKENCİ, İstanbul’un eğitimi adına çok önemli çalışmalar yapacaklarını, özellikle ‘’İstanbul Öğretmen Akademileri, Tematik Meslek Liseleri, Adab-ı Muaşeret Eğitimi’’ gibi projelerle de İstanbul’un eğitimine çok şey katacaklarını sözlerine ekledi.

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1,3 ve 6 No’lu Şube Başkanları Ferhat ÖZTÜRK, Erol ERMİŞ ve İdris ŞEKERCİ’nin de katıldığı programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ‘’ Etkili Liderlik, Etkili Yönetim’’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.