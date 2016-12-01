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Kalp hastaları için check-up nasıl yapılmalı?
Kalp hastaları için check-up nasıl yapılmalı?

MedAmerikan Tıp Merkezi’nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) düzenleyeceği sağlık seminerlerinin ilki 29 Aralık 2016 Perşembe günü yapılacak. Prof. Dr. Şule Korkmaz’ın katılımıyla düzenlenecek ve ücretsiz gerçekleştirilecek olan ilk seminerde “Kalp Hastaları İçin Check-Up Nasıl Yapılmalı?” konusuna dikkat çekilecek.

MedAmerikan Tıp Merkezi, bünyesinde hizmet veren doktorların katılımıyla seminer dizilerine başlıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan seminerlerin ilki, 29 Aralık 2016 Perşembe günü saat 14.00’da CKM B Salonu’nda düzenlenecek. MedAmerikan Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Şule Korkmaz’ın sunumuyla düzenlenecek ilk seminerin ana konusu ‘Kalp hastaları için Chec-Up nasıl yapılmalı?’ olacak. Gelişmiş tekniklerle kalp hastalığının tanı ve tedavisinin anlatılacağı seminer herkese açık olup, katılım ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Seminerde ani ölümlerin yüzde 70’inin kalp kaynaklı olduğuna dikkat çekecek olan Prof. Dr. Şule Korkmaz, kalpten dolayı oluşan ölümlerin yüzde 80’i de damar sertleşmesi kalp hastalığına bağlı olduğuna ve bu hastalarda gelişen düzensiz kalp atışı ve ritm bozukluğunun, ölümün en önemli nedeni olduğunu aktaracak.

Gelişmiş tekniklerle kalp hastalığının tanı ve tedavisi hakkında da sunum gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Şule Korkmaz, kardiak Check-Up ile kalp hastalığının oluşumunun  önlenmesi, yeni başlamış hastalığın medikal tedavi ile ilerlemesinin önüne geçilmesi ve eğer ilerlemiş bir damar sertleşmesi yani kalp hastalığı var ise gelişmiş tekniklerin kullanımı ile tedavinin mümkün olduğunu katılımcılarla paylaşacak. Prof. Dr. Şule Korkmaz seminerde, kişinin hiçbir şikâyeti yokken yani kalp krizi geçirmeden ve kalp fonksiyonları normal durumdayken tanısının konulup tedavi edilmesine dikkat çekecek.

📆 24 Aralık 2016 Cumartesi 00:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   82 kez okundu

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