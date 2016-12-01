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Maltepe Üniversitesinde öğrenciler etik lider olarak yetişiyor!
Maltepe Üniversitesinde öğrenciler etik lider olarak yetişiyor!

Etikle meslekler arasındaki ilişkinin somut olarak kurulmasına katkı sağlayan Etik Lider Akademisi (ELA) Sertifika Programının 6. Dönem Mezuniyet Töreni, PwC (Price Waterhouse Coopers) ev sahipliğinde Swissotel The Bosphorus’ta, yapıldı.

Maltepe Üniversitesi ile Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) işbirliğinde düzenlenen ELA’dan mezun olan öğrencilere, EDMER Onursal Başkanı Bülent Şenver ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, üniversite temsilcilerinin de katıldığı törende sertifikaları verildi. Törende Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken de bir konuşma yaptı.

Maltepe Üniversitesi Felsefe Kulübü önderliğinde başlatılan program 8 hafta sürdü. Ders saatleri dışında yürütülen akademik programda gençlere, Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve akademisyenleri tarafından gelecekte etik değerlere sahip birer lider olabilmeleri konusunda seminerler verildi. EDMER, mezun ettiği ELA öğrencilerine iş dünyasında da ayrıcalık sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyor.

📆 24 Aralık 2016 Cumartesi 00:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   84 kez okundu

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