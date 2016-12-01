Durbakayım, 2016’da konut satışında rekor kırılacak gibi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “2016’da yaşanan her türlü güçlüklere karşın böyle bir satış başarısı yakalamak, Türk insanının ve inşaat sektörünün gücünü bir kez daha göstermiştir” dedi.

Durbakayım, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu, siyasi ve ekonomik darbelerin el birliği ile aşılabileceği Kasım 2016’da açıklanan konut satışlarıyla bir kez daha ortaya konuldu. Yılın ilk 11 ayında ulaşılan toplam 1 milyon 199 bin adetlik satış rakamı, 2015’te gerçekleşen 1 milyon 289 bin adetlik toplam satışı rahatlıkla geçeceğimizi ve yeni bir rekor kıracağımızı kesinleştirdi. Bu kapsamda Aralık 2016 döneminde de yaklaşık 150 bin adetlik satışın gerçekleşmesini ve 2016 yılı toplam satış adedinin yaklaşık 1 milyon 350 bin adet olmasını bekliyoruz.

2016’da yaşanan her türlü güçlüklere karşın böyle bir satış başarısı yakalamak, Türk insanının ve inşaat sektörünün gücünü bir kez daha göstermiştir. Emlak Konut GYO ile başlayan faiz ve vadeye dayalı kampanyalara destek veren özel sektör firmalarının, 2017’de aynı davranışı göstereceğine inanıyorum.

Diğer taraftan satışların banka kredisiyle gerçekleşmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir. Devletin teşviki ve önderliğinde konut kredisi faizlerinin aylık bazda 0,75 seviyelerine gelmesi, ipotekli satışları finans sektöründe bugüne kadar hayal edilmeyen seviyelere taşıdı. Eğer bankalar konut alıcılarına sunduğu desteği konut üreticilerine de gösterirse, bu oran daha da yukarı çekilebilir.

Aynı şekilde yabancı yatırımcıların beklediği müktesep hak ve vatandaşlık konularındaki somut adımlar, söz konusu satışları olumlu etkileyecektir.

Bu kapsamda 2017 yılındaki satışların 1 milyon 500 bin sınırı aşması hiç zor olmaz.