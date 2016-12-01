2017 Yılı İçin Yılbaşı Hediyesi Seçimi

Hediye, her daim anlamlıdır. Ne alınmış olunursa olunsun, paylaşmanın ve değer vermenin bir göstergesi olan hediye alma – verme ritüeli kendi başına bile oldukça güzeldir.

Yılbaşı hediyeleri ile ilgili “acaba yeni yılda ne alsam?” sorusu her yıl Aralık ayı itibari ile kafaları kurcalamaya başlar. Kolektif kutlanan günlerden biri olan yılbaşlarında hediye almak kolay olacakmış gibi görünse de aslında bu durumun tam tersi sonuçlarla karşılaşmakta mümkün olmaktadır. Yılbaşında hediye almanın, yıl dönümü ya da doğum günü gibi kişiye özel günlerde hediye almaktan en büyük farkı; yılbaşı zamanlarında pek çok sanal ve yerinde mağaza markasının “yeni yıla özel indirim” politikaları izlemesidir. Alışveriş merkezleri, büyük – orta – küçük ölçekli işletmeler ya da sanal mağazalar; ürünlere özel indirim fırsatları, taksit seçenekleri, taşıma-nakliye kolaylıkları vb. imkanlar sunarak bir dünya olanakla müşterilerin karşısına çıkmaktadır. Hal böyle olunca da yeni yılda ne alınacağı ile ilgili bir dünya ürünle karşılaşırsınız.

Hediye, her daim anlamlıdır. Ne alınmış olunursa olunsun, paylaşmanın ve değer vermenin bir göstergesi olan hediye alma – verme ritüeli kendi başına bile oldukça güzeldir. Pek çok özel günün kendine ait bir konsepti vardır. Anneler günü, babalar günü, öğretmenler günü, sevgililer günü kadınlar günü şeklinde uzayan listede yılbaşı hediyeleri de oldukça önemli bir yere sahiptir. “Yeni yıla nasıl girerseniz, tüm yıl öyle geçer” cümlesini aklınıza getirin ve 2017 yılına güzel bir başlangıç yapma fırsatını, güzel ve anlamlı bir hediye ile hayata geçirin. Bu özel günde aile üyelerinize, erkek arkadaşlarınıza ya da hayatınızdaki özel kişiye hediye almak konusunda size yardımcı olacak bazı fikirleri bu yazı içeriğinde bulabilirsiniz. Erkeğe Yılbaşı Hediyesi alırken karar vermekte zorlanıyorsanız buldumbuldum.com size bu konuda yardımcı oluyor.

Sevgiliye Yılbaşı İçin Alınabilecek Hediye Önerileri

Öncelikle hediyenin iyisi ya da kötüsü olmayacağını bir kere daha vurgulayalım. Sevgiliye Yılbaşı Hediyesi alırken öncelikle bütçenizi göz önünde bulundurun ve maddi imkanlarınız dahilinde olan ürün kategorilerine yönelin. Her yıl Aralık ayı sonundan Ocak ayı başlangıcına doğru mağazalar stoklarını eritme yönüne giderler ve bu yüzden de ürünlere; yüzdelik indirimler, stok ürün fırsatları, outlet seçenekleri, taksitlendirme avantajları ya da KDV oranında indirimler uygularlar. Bu durum da bilişim ürünlerinden kıyafetlere, elektronik ürünlerden, ev dekorasyonuna ve yapı ürünlerine kadar pek çok kategoride indirim olduğu anlamına gelir. Hediye alırken değerlendirebileceğiniz bir seçenek bu fırsatlar arasından sevdiklerinizin ihtiyaçlarına yönelik bir tercih yapmaktır. Yeni bir akıllı telefon, tablet, mutfak gereci ya da yapı dekorasyon ürünü gayet güzel birer yılbaşı hediyesi olacaktır. Bu şekilde hem karlı bir alışveriş yapmış olacak hem de sevdiklerinizin ihtiyacı karşılayacak bir ürün almanın zevkini çıkaracaksınız.

buldumbuldum.com‘un yılbaşı hediyeleri kategorisinde en çok tercih edilen ürün gruplarından bir tanesi de yılbaşı temalı hediyelik ürünlerdir. Bu ürünler ise saymakla bitmez. Öncelikle kim için hediye arayışınızda olduğunu hesaba katın. Kadın, erkek, çocuk, aile üyesi, sevgili, yakın arkadaş ya da iş arkadaşına yılbaşı hediyesi seçimi farklılıklar gösterecektir. Kar simgesi, kardan adam, noel baba, çam ağacı ve geyik figürleri pek çok tüketim öğesinin üzerine basılarak, yeni yıl için hediyelik eşya olarak satışa sunulmaktadır. Bu anlamda yılbaşı temalı; kupa ve tabak gibi mutfak ürünü, kazak ve tayt gibi giyim ürünü, duvar saati, biblo ve takvim gibi ev dekorasyon aksesuarı, defter ve ajanda gibi kırtasiye ürünü ya da yastık ve nevresim takımı gibi ev tekstil ürünü satın alabilirsiniz. Ayrıca yılbaşı için çeşitli objeler üzerine kişiye özel tasarımlar yapan baskı atölyelerini değerlendirebilir ya da bizzat sizin yapacağınız el emeği bir hediyelik eşya ile sevginizi gösterebilirsiniz.