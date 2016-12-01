Pimaş Açan Firmalar İstanbul

Pimaş boruları tuvaletlerden atılan tuvalet kağıtları kadın petleri ve ya katı atık maddeleri ile tıkanıklık sorunları gösterebilir.

Pimaş boruları evlerin binaların en altında bulunup tüm gider borularının birleşme noktası olup düzenli bir şekilde atılan pislikleri kanallara ulaştırma görevini yapar. Erişimi zor olan bu bölgeler farklı sebeplerden ötürü tıkanıklık sorunları ile karşılaşmanıza neden olur. Pimaş aç işlemleri için profesyonel bir yardım alarak zorlanmadan işlemleri bitirmeniz oldukça kolay olabilir. Profesyonel bir hizmet veren kurumlar gelişmiş teknolojik aletleri ile sorunlara müdahale eder.

Bu noktada pimaş borularını kırıp dökmeden kameraları robotları ile tıkanan yerler bir bir tespit edilirken tıkanıklık açma robotları ile pimaş borularının içerisinden uygulanan yüksek basınçlı su ile sorunlarınız giderilmiş olur. Uzman ekiplerde bu alanda sizlere yardımcı olurken mekânlarınızda en ufak da olsa bir hasar gerçekleşmez. Pimaş açma işlemleri bu şekilde sorunsuz bir şekilde yürütülür ve onarımı sağlanır. Peki, pimaş borularında tıkanmalara neler etki eder bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz. Bu sorunun da aslında cevabı oldukça basittir.

Pimaş boruları tuvaletlerden atılan tuvalet kağıtları kadın petleri ve ya katı atık maddeleri ile tıkanıklık sorunları gösterebildiği gibi mutfaklardan atılan yemek artıkları ve sıvı yağlar ile banyolardan atılan yünlü atıklar ile de tıkanma gibi sorunlar yaşayabilir. Bunların ortak noktası kesinlikle pis suları geri verişi olmasıdır. Bu sular geri geldiği vakit evinizin bazı noktalarını kullanılmaz hale getirirken pis kokuların etrafa yayılmasına neden olur. Hem sizler mağdur olursunuz hem de çevrenizdeki kimseler.

Özellikle sosyal işletme sahipleri bu tür bir sorun ile karşılaştığında ve sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmediğinde müşteri kaybetme riski taşırlar. Bu nedenle sorunlara hızlıca müdahale etmek oldukça önemlidir. Pimaş aç adlı işlemleri profesyonelce bir şekilde sürdüren kurumsal firmamız kısa sürede işlemlerinizi bitirmenize yardımcı olur. Pimaş borularınıza sarkıtılacak olan kameralar ile birlikte en uç noktalardan en net görüntüler detaylı bir şekilde uzman ekiplerimizin ekranlarına yansıtılır. Bu veriler eşliğinde harekete geçen uzman kadro çalışanlarımız tıkanıklık açma makinesi ile su basınçları yollayarak tıkanan noktaları açarak temizler. Pimaş aç işlemleri sorunların tekrarına olanak vermemek için gerekli çalışmalar eşliğinde bitirilir.

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