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İBB, soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmadı
İBB, soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmadı

Sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi için birçok faaliyet gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havaların soğuması ile birlikte başta ormanlık alanları olmak üzere sahipsiz hayvanların yoğun olduğu bölgelerdeki hayvanlara mamalar bırakıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, mikroçip takılarak kimliklendirilmesi, yaralanmaları durumunda tedavi edilmesi, hayatını sürdüremeyecek durumda olanların bakımevlerinde ağırlanması ve sıcak bir yuvalarının olması için de sahiplendirilme çalışmalarını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda da bu hayvanları unutmadı.
199 bölgede sokak hayvanları besleniyor
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerce özellikle sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu özellikle Anadolu Yakasında; Tepeören, Ballıca, İstanbul Park çevresi, Kurtköy, Uydukent, Yenişehir gibi alanlarda; Avrupa Yakasında ise Tayakadın, Işıklar , İhsaniye, Pirinççiköy, Kemerburgaz İSTAÇ Döküm Sahaları, MÜSİAD Ormanı bölgelerinin yer aldığı 199 bölgede mama ile besleniyor.
Veteriner Hekim kontrolü de sıklaştırıldı
Normal zamanlarda haftanın 4 günü yapılan besleme işlemi 5’e, haftalık mama miktarı da 1 tondan 2 tona çıkarılarak, soğuk havalarda sokak hayvanlarına gıda takviyesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu çalışmaların yanında haftalık Veteriner Hekim kontrolü daha da sıklaştırılarak, beslenme noktalarında ayrıca tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hayvanlar anında tedavi altına alınıyor.

📆 20 Aralık 2016 Salı 23:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   131 kez okundu

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1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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