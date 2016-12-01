Göğüs Büyütme Operasyonu

Kadınların hayallerini süsleyen özel durumlardan ve eşler arasındaki uyumun özel anahtarlarından biri de göğüslerin olgun olmasıdır. İlk olarak kendini mutlu hissetmek isteyen bir kadın fazla yağlarından kurtulmak için liposuction ile kendini forma sokmaktadır. Buna ek olarak gerdirme işlemleri ile de destek alınmaktadır. Kadınların fiziğinde ilk olarak dikkat çekilen alanlardan biri karın biri de göğüs bölgesidir. Bu sebeple ilk önce karın germe işlemlerinin yapılmasına hemen peşinden de göğüslere operasyon uygulanmasına danışılır. Uzmanlar tarafından yapılan özel muayeneler ve tetkikler karşısında göğüslerinizi şekle sokmak için destek alabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Bu İşlem Yapılabilir?

Vücut hatlarında orantısız gelişmelerin olduğunu düşünüyorsanız,

Gebelik sonrasında göğüs bölgesinde çok fazla kayıp yaşanması durumunda,

Meme büyüklüğünün simetrik olarak bozulması durumunda,

Bazı durumlarda meme kaybının yaşanması karşısında alınan önlemlerde,

Tıbbi yöntemler karşısında protezlerin eskimesi ile karşılaşılırsa göğüs büyütme operasyonundan yardım alınabilir.

Meme Estetiği İçin Kullanılan Silikonlar

Büyütme ve şekil verme işlemlerinde kullanılan en önemli şekillendiricilerden biri silikonlardır. Göğüs silikonu olarak bilinen bu protezler iki farklı grupta ele alınmaktadır. Yuvarlak ve damla olarak iki şekilde ayrılmaktadır. Damla şeklinde olan silikonlar anatomik yapıya sahiptir. Yuvarlak olan seçenekler dikey çaplıdır. Buna keza damla şekilleri de yatay çaplı olmaktadır. Bunların içinde ya jel ya da fizyolojik serum bulunmaktadır. Kullanılan bu silikonlar insan sağlığı için son derece güvenlidir. Aynı zamanda süre geçtikçe eskimesi ile karşılaşıldığında yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Meme silikonu olarak adlandırdığımız bu protezler vücuda en çok uyum sağlayan madde olarak bilinmektedir. Alerji olarak sorgulandığında ise çok nadir bulguların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ameliyat süresi 1 saat kadar uzamaktadır. Hemen ardından 1 gecelik hastane tedavisi bulunmaktadır.