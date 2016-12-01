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Bel Düzleşmesi Tedavi Yöntemleri
Bel Düzleşmesi Tedavi Yöntemleri

Bel dediğimiz bölge aslında omuriliğimizin üzerine inşa edilmiş bir bölgedir ve belde meydana gelen bütün sıkıntılar aslına bakarsanız omuriliğimizde meydana gelmektedir. Omuriliğimiz aslında yandan bakıldığında S şeklinde olan üst üste kemiklerin dizilimiyle meydana gelmiş bir vücut uzvumuzdur. Ne zaman ki omuriliğimizdeki bu S görüntüsü bozulmaya başlayıp daha çok bir I şeklini almaya başlarsa işte o zaman kişide Bel fıtığı sorunu meydana gelmektedir.

Bel düzleşmesi aynı zaman da yine omuriliği bağlı olan boyun kısmını da etkileyerek kişi de boyun fıtığı oluşumuna neden olur. Böyle bir durum da bel ve boyun düzleşmesinin en ağrısız ve kansız tedavi yöntemi ise fizik tedavi yöntemidir. Aslında kişilere doktorları uygun gördükleri takdir ve yine hasta olan kişi de istediği takdirde ameliyat da uygulanabilmektedir. Ancak ameliyat öncesinde kişiye uygun görülen en doğru tedavi biçimi fizik tedavi uygulamasıdır. Fizik tedavi hem ağrısız hem ilaçsız hem de kesik ve kana gerektirmeyen bir tedavi yöntemi olduğu için hem hastaların hem de doktorların en çok tercih ettikleri yöntemlerdendir.

Fizik tedavi uygulamasının ardından ağrıların kurtulan hastalar bundan sonraki yaşamında da bazı düzenlemeler yapması gerekmektedir. Öncelikle iş yerinde sıkça kullanmış olduğu sandalyesi düz bir sandalye ise bu sandalyeyi değiştirmeli ve bel kavisine uygun kavisli sandalye kullanması gerekmektedir. Ayrıca sürekli yük taşımak zorunda olduğunuz da ise yükünüzü her iki ayağınıza da eşit olarak dağıtmanız gerekmektedir. Otururken ya d ayakta dururken kambur olarak durmaktan kaçınmalı ve dik durmaya özen göstermelisiniz. Kullanmış olduğunuz yatağınızın da ortopedik olmasına dikkat etmeli ve koltuk kanepe gibi yerlerde uyumaktan kaçınmalısınız. Günlük olarak da egzersiz ve esneme hareketleri yapmaya dikkat etmenizde fayda var.

📆 21 Aralık 2016 Çarşamba 08:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   81 kez okundu

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. 18 11 6 1 27 8 +19 39 2017-18 2. Lig
2 Kocaelispor 18 8 7 3 32 19 +13 31 Play-off
3 Altay 18 8 6 4 29 18 +11 30
4 Çorum Bld. 18 8 5 5 29 18 +11 29
5 Van Bş. Bld. 18 7 8 3 18 18 0 29
6 Gölcükspor 18 6 7 5 24 22 +2 25
7 Kızılcabölükspor 18 6 7 5 21 19 +2 25
8 24 Erzincanspor 18 6 7 5 17 15 +2 25
9 Erzin Bld. 18 6 6 6 21 24 −3 24
10 Tekirdağspor 18 6 6 6 17 22 −5 24
11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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