Üstün Hizmet Anlayışı Modalife’ta

Mobilyacılık sektöründe son yılların yükselen ve lideri konumuna gelen Modalife, sahip olduğu başarısının sırrını müşteri memnuniyetine verdiği önem olarak açıklamaktadır. Bu noktada Modalife, müşterilerini memnun etmek için onlara en kaliteli, en şık ve en hesaplı ürünleri sunmaya çalışmaktadır. Hesaplı ürünleri kaliteyle bir araya getirmeyi kendisine baş görev edinmiş olan Modalife, artık müşterilerinin bu alıştığı standardı düşürmemek için ekstra olarak sorumluluk üstlenmiştir kendisine. Ucuza ürün değil, ucuza kaliteli mobilya şiarını kendisine ilke edinmiş olan Modalife, tasarımlarının da ürünlerin kalitesini en iyi şekilde yansıtması için uğraşmaktadır. Bu anlamda firmamız trendleri takip eden, alanlarında uzman, dünyadaki moda anlayışını da takip eden bir tasarımcı ekibiyle çalışmaktadır. Böylece evinde modern çizgiler görmek isteyen müşterilerimiz için daha sade ve modern bir şıklık ön plana çıkartılırken, evindeki eşyaların daha klasik bir havaya sahip olmasını isteyen müşterilerimiz için de demode olmayan ama her zaman için klas sayılan klasik ürünler tasarlanmaktadır. Ayrıca bunlar dışında müşterilerimizin kendi özel isteklerinin baz alınarak tasarlandığı kişiye özel ürünler de vardır ve böylece siz müşterilerimiz yalnızca sizin evinizde bulunan, size özel eşyalarla evinizi süsleyebilirsiniz.

Müşterilerimiz evlerini Modalife ile birlikte dizayn ederken Modalife’ın birçok hizmetinden de yararlanırlar. Bu hizmetler hem satış esnasında hem de satış sonrasında vardır. Örneğin, tüm evinizi en baştan düzmek istiyorsunuz ve dolayısıyla her oda için eşyaya ihtiyacınız var. Yatak odası takımından yemek odasına, oturma grubundan evinizi tamamlayacak küçük aksesuarlara kadar tüm ihtiyaçlarınızı Modalife ile özel kampanyalar eşliğinde ekstra indirimle tamamlayabilirsiniz. Türkiye’nin düğün paketçisi olarak bilinen Modalife, özellikle yeni evlenen çiftler için ya da evinin eşyalarını tamamen yenilemek isteyenler için bu özel kampanyayı yapmakta ve evin bütün eksiklerini aynı anda hem de çok büyük masraflara girmeden tamamlamanız için size fırsat sunmaktadır. Fakat bunun dışında tek bir takım hatta tek bir ürün almak istediğinizde de Modalife sizi mağdur etmeyecektir. Örneğin ihtiyacınız olan yalnızca bir yatak diyelim. Bunun için tüm bir oda takımını almak elbette zorunda değilsiniz. Üstelik tek bir yatak aldınız diye aslında o yatağın hak etmediği fahiş fiyatları vermek hiç zorunda değilsiniz. Modalife’ın müşterisine hizmet anlayışı ona en uygun fiyatlara en iyi ürünleri çıkarmaya dayanmaktadır.

Modalife, sunduğu hizmetlere satış sonrasında da devam etmektedir. İlk başta ücretsiz olarak sunduğu kargo hizmetiyle mesela aldığınız kanepe grubunu siz satın aldıktan 1 gün sonra evinize teslim eder. Teslimat sonrasında da aldığınız ürün ne olursa olsun kurulumu konusunda da Modalife’ın tecrübeli çalışanları size yine ücretsiz hizmet sunarlar. Böylece hiçbir ek ücret ödemeden eşyalarınıza kavuşabilirsiniz. Üstelik de aldığınız ürünlerde bir sorun yaşarsanız yine Modalife çalışanları sorununuzu anında gidermeye çalışacaklardır.