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Kayseri’de şehit düşen Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in İstanbul Kartal’daki babaevine acı haber ulaştı
Kayseri’de şehit düşen Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in İstanbul Kartal’daki babaevine acı haber ulaştı

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in İstanbul Kartal’daki babaevine acı haber ulaştı. Patlama sonrası Kayseri’ye giden şehidin kız kardeşinin trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren’in İstanbul Kartal’daki babaevine acı haber ulaştı. Şehidin acı haberi askeri yetkililer ve sağlık görevlileri eşliğinde aileye verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin oturduğu mahalleye Türk bayrakları asıldı. Kartal Belediyesi tarafından taziye çadırı kurulurken acı haberi alan şehidin yakınları buraya akın etti.

Terhisine 23 gün kalan şehidin kız kardeşinin sabah saatlerinde patlamayı duyduktan sonra Çorum’dan Kayseri’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Karayoluyla Kayseri’ye gitmeye çalışan şehidin kız kardeşinin de Kayseri yakınlarında trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kartal’lı şehit Göksal Mustafa Ağaçyetiştiren 18 Aralık 2016 Pazar günü Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında ebediyete uğurlanacağı belirtildi.

📆 17 Aralık 2016 Cumartesi 20:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır   ·   518 kez okundu

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11 Bayburt GÖİ 18 5 8 5 17 15 +2 23
12 Ankara Demirspor 18 5 8 5 22 21 +1 23
13 Karacabey Birlikspor 18 5 5 8 33 33 0 20
14 Cizrespor 18 4 8 6 16 25 −9 20
15 Kartalspor 18 5 4 9 18 24 −6 19
16 Beylerbeyi 18 4 5 9 20 27 −7 17 2017-18 BAL
17 Manavgatspor 18 3 8 7 14 26 −12 17
18 Kütahyaspor 18 4 5 9 21 34 −13 17
19 Kozan Bld. 18 3 6 9 19 27 −8 15

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