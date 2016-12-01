Erdoğan, Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü hedef alan bir canlı bomba saldırısı yapıldığını belirterek, “13 şehidimiz ve 55 yaralımız vardır. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İstanbul’da Beşiktaş’ta yaşanan hadise neticesinde halen yüreklerimiz yanarken, Kayseri’de yapılan bu bombalı saldırı acımızı daha da artırmıştır. Terör eylemleri, asker ve polislerimizle birlikte 79 milyon vatandaşımızın tamamını hedef almaktadır. Türkiye, terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Özellikle bölücü terör örgütü, tüm imkanlarını kullanmaktadır. Eylemlerin biçimi ve hedefleri, bölücü terör örgütünün asıl gayesinin Türkiye’nin önünü kesmek, ayağına çelme takmak, gücünü ve enerjisini başka yönlere yoğunlaştırmak olduğunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Maruz kaldığımız bu saldırıların, bölgemizde yaşanan olaylardan, özellikle Suriye ve Irak’taki gelişmelerden, hatta ekonomideki dalgalanmalardan bağımsız olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu terör örgütlerine karşı, milletimizle birlikte, bir milli seferberlik ruhu içerisinde hep birlikte kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gün farklılıklar üzerinden kısır çekişmelerle enerjimizi heba etme, kavga etme değil, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkeleri çerçevesinde bir olma, beraber olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma günüdür. Kayseri’deki saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”