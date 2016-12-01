Canik Başarı’da Yapılan Aramada Kutudan Dolarlar Çıktı

FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatılıp, OMÜ’ye devredilen Samsun Canik Başarı Üniversitesinde yapılan aramada kutu içinde yüklü miktarda dolar çıktı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde FETÖ/PDY darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yapılan aramada daire başkanı ve bir öğretim üyesinin odalarında arama yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliğinden edinilen bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatılıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne devredilen Canik Başarı Üniversitesinde bir daire başkanı ile öğretim üyesinin odasında arama yapıldı.

Daire başkanının odasında yapılan aramada kutu içinde 17 bin 300 dolar ile 1 dolar, soruşturma kapsamında tutuklu olan bir öğretim üyesinin odasında ise 734 lira bulundu.

Bulunan paralar Defterdarlık yetkililerine teslim edilmek üzere tutanakla teslim alındı. Ele geçirilen 1 doların seri numarasının ise emniyet birimlerine bildirileceği belirtildi.

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